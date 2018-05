CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CATTURAVENEZIA Lo hanno individuato quasi subito. E lo hanno denunciato per violenza sessuale: ha quindici anni come il complice, quello che gli ha fatto da palo mentre stava quasi per consumare lo stupro nei confronti di una quattordicenne della provincia di Bolzano in gita scolastica a Venezia. La posizione del coetaneo è al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura lagunare per i minorenni che ha aperto un fascicolo su quanto avvenuto. Entrambi i 15enni sono residenti del centro storico, quello indagato avrebbe origini...