LA CATTURAVENEZIA Gli occhi non cambiano. Anche dopo 18 anni vissuti in latitanza. Uno sguardo inconfondibile quello di Claudio D'Este, classe 1946, di un colore blu intenso. Ci ha provato, eccome, ma senza successo a negare di essere uno dei fuggiaschi più ricercati dalla Squadra Mobile di Venezia: lui, sodale di Felice Maniero, componente di spicco della cosiddetta banda dei mestrini che aveva egemonizzato lo spaccio in città al tempo in cui la Mala del Brenta aveva toccato il suo apice. È stato catturato nel tardo pomeriggio di San...