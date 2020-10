LA CATTURA

ROMA Si nascondeva in una villetta di Santa Marinella, sul litorale a Nord di Roma, e appena un mese fa era stato arrestato (sotto falso nome) e poi rilasciato per una mega truffa da 480mila euro, Jugoslav Jovanovic, 23 anni, sinti di origine slava, ritenuto da Scotland Yard la mente e il capo della banda che il 13 dicembre del 2019 mise a segno un colpo da 60 milioni di euro nell'abitazione londinese di Tamara Ecclestone (nella foto), prima figlia dell'inventore del circuito della Formula Uno 1, Bernie Ecclestone. Venerdì pomeriggio gli agenti del Commissariato romano Viminale lo hanno stanato nella località di mare a pochi chilometri dalla Capitale. Il 16 settembre scorso lo avevano denunciato per la truffa a una coppia di tedeschi che cercava finanziatori per un progetto di restauro da dieci milioni di un castello di loro proprietà. Jovanovic, con documenti falsi, rispose garantendo l'affare dietro una commissione del 4 per cento. E con gli altri tre, ai tedeschi fatti arrivare a Roma, rifilò 480mila euro falsi. Incrociando i dati, gli investigatori romani, con l'aiuto dei colleghi di Milano che avevano già individuato altri componenti della banda di Londra, sono riusciti a risalire al mandato di cattura internazionale spiccato sul suo conto. Fin dall'inizio, tutte le prove raccolte da Scotland Yard portavano a Jovanovic. Era suo il cellulare agganciato alla cella di Kensington quella notte, stesso numero che risultava presente in zona anche durante i raid nelle abitazioni dell'allenatore del Chelsea Frank Lampard e del defunto patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha. E il suo volto era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza. E il tesoro della Ecclestone? Il sospetto è che il grosso si sia perso nella tratta dell'oro, fuso e rivenduto.

