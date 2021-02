LA SFIDA

BARCELLONA Si celebrano oggi le elezioni in Catalogna. A tre anni di distanza da quelle del dicembre 2017, convocate allora dal governo spagnolo perché le istituzioni catalane erano commissariate dall'articolo 155 della Costituzione a seguito della dichiarazione unilaterale d'indipendenza. I leader dell'indipendentismo sono ancora in carcere o in esilio per la sentenza di condanna del Tribunal Supremo. Ma il confronto elettorale non è lo stesso di allora e non solo perché c'è la pandemia a fare la differenza.

IL CONFLITTO

Il risultato infatti non sarà solo la misura del rapporto di forza tra i due blocchi indipendentista e unionista. Perché l'indipendentismo mette a prova la sua maggioranza parlamentare, ma sottopone anche al suo elettorato le differenti strategie per risolvere il conflitto catalano. E l'unionismo non è più quel monolite che appariva nell'autunno 2017, perché i socialisti sono ora al governo del paese, in coalizione con Podemos, e hanno un proprio candidato, l'ex-ministro della Sanità Salvador Illa, che sfida i candidati indipendentisti di Esquerra, Pere Aragonès e di Junts, Laura Borràs. Mentre a destra si lotta per il primato, con la probabile debacle di Ciutadans e l'entrata di Vox in parlamento ai danni del Partido Popular. Perciò è un voto che interessa la stabilità politica più generale. E che avrà bisogno di una logica di patti per approdare a una soluzione di governo.

Elena Marisol Brandolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA