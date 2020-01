La Cassazione: «Nessuna prova d'innocenza»

CORTINA «Non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati Andrea Franceschi, Enrico Pompanin e Teodoro Sartori». Impossibile assolvere nel merito l'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi, il suo vice Pompanin e l'imprenditore Sartori per il presunto appalto pilotato rifiuti: le carte, le testimonianze e la sentenza di secondo grado non danno spiragli per dichiararli innocenti. A pesare, ironia della sorte, secondo i giudici, in particolare la testimonianza di Gianpietro Ghedina, che poi diventerà sindaco. A quel punto la Corte di Cassazione, non ha potuto che dichiarare la prescrizione del reato. È così che è finito il processo o Franceschi-1, che scoppiò proprio con l'arresto dell'allora primo cittadino, il 24 aprile 2013, esiliato dalla sua Cortina. Lo si evince dalle motivazioni della sentenza della Suprema Corte, del 7 novembre scorso, pubblicate ieri. I giudici del terzo grado hanno dichiarato prescritto il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, per l'appalto cucito su misura per l'imprenditore Sartori. La Cassazione ha invece reso definitiva la pena per le pressioni all'ex comandante dei vigili Nicola Salvato: 4 mesi per l'allora assessore Stefano Verocai e ha rinviato alla Corte d'Appello per rideterminare quella dell'ex sindaco.

