La Cassazione: «Il bandito tentò di uccidere Stacchio e Zancan»

IL VERDETTOVENEZIA Il tragico film di Ponte di Nanto torna a scorrere in una sentenza. Quella con cui la Cassazione, respingendo il ricorso dell'unico bandito arrestato per il sanguinoso assalto del 3 febbraio 2015, di fatto giustifica la legittima difesa operata dal benzinaio Graziano Stacchio, bersaglio secondo i giudici di un tentativo di omicidio insieme al gioielliere Robertino Zancan. Per la Suprema Corte, «logiche e corrette» sono le argomentazioni con cui nei processi di primo e di secondo grado sono state accertate «idoneità ed...