LA SENTENZAVENEZIA Il tetto statale agli stipendi dei direttori generali delle Ulss è legittimo. L'ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso da 67.000 euro di Antonio Padoan, già dg dell'allora Ulss 14 di Chioggia (ma un contenzioso simile, per altri 361.000, è in corso pure per l'analogo ruolo rivestito alla dismessa Ulss 12 di Venezia). L'ex dirigente chiedeva alla Regione Veneto e all'attuale Ulss 3 Serenissima un aumento per...