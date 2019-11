La Cassazione conferma l'ergastolo a Battisti: «Non doveva fuggire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAMILANO Ricorso bocciato ed ergastolo confermato per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo colpevole di quattro omicidi commessi alla fine degli anni 70. Dopo trentasette anni di latitanza, lo scorso gennaio è stato arrestato mentre ciondolava per le vie di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia: una squadra dell'Interpol lo ha ammanettato e il giorno dopo è entrato nel carcere di Oristano. E qui resterà senza riaffacciarsi alla libertà almeno per i prossimi tre anni, dopo di che potrà chiedere...