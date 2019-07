La Cassazione assolve poliziotti e carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA È stata confermata dalla Cassazione l'assoluzione di sei poliziotti e due carabinieri per la morte di Giuseppe Uva, l'operaio deceduto in ospedale a Varese nel giugno del 2008, dopo essere stato portato in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, erano stati assolti sia in primo grado che in Appello, qui con formula piena per tutti «perchè il fatto non sussiste». Il ricorso era stato depositato dalle parti civili e dalla Procura di Milano che aveva chiesto...