ROMA «Andrà in carcere. È un uomo forte e coraggioso e saprà affrontare la prova». L'avvocato Franco Coppi, lo aveva anticipato dopo la lettura della sentenza della Cassazione, che ha condannato in via definitiva Denis Verdini a sei anni e mezzo di reclusione per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino. E in serata, infatti, l'ex senatore azzurro, si è presentato al carcere di Rebibbia. A Verdini, presidente della banca dal 90 al 2010, è stato contestato il crac di circa 23 milioni di euro provocato da una gestione dissennata, con la concessione di mutui della durata anche di 300 mesi e prestiti a persone e aziende ad alto rischio di insolvenza.

Lui stesso e molti nel centrodestra parlano di accanimento giudiziario. A chi lo ha contattato direttamente, Denis ha detto: «Stupirsi per questa sentenza? Io non mi stupisco». Il tipo del resto è sempre stato così, un politico non facile alle illusioni ed estremamente realista. Come sa bene chi, anche in questi ultimi tempi, lo incontra per caso in zona Pantheon e riesce a scambiarci qualche chiacchiera. Verdini non è più nel Palazzo, proprio a causa dei suoi guai giudiziari, ma ci gira sempre intorno. E non solo perché mangia spesso da PaStation, il ristorante di suo figlio Tommaso a mezza strada tra la Camera e il Senato. Ma anche perché l'ex coordinatore nazionale di Forza Italia, da Berlusconi assai rimpianto sul piano organizzativo da quando separarono i loro destini, è comunque ancora un tipo tenuto in considerazione dalle parti del centrodestra. E in queste ore infatti sta ricevendo diverse telefonate da ex colleghi azzurri e non solo che gli dicono: «Denis ma che mascalzonata ti hanno fatto i magistrati!». Loro inquieti e stavolta lui pure, anche se non perde quell'aplomb da uomo di mondo. C'è chi, ieri, dopo la sentenza, alla Camera s'è spinto a dietrologie un po' assurde: «Chissà se, con Salvini al governo, sarebbero stati così spietati contro Denis quelli della Cassazione». Quel che è certo è che Verdini partì politicamente con Giovanni Spadolini, suo professore all'università di Firenze. Da allora via Berlusconi e Renzi e infine con la parentela che lo lega a Salvini - fidanzato di Francesca la figlia di Denis e il ritratto fotografico di Matteo è stato bruciato dai ladri che nel dicembre scorso entrarono nella villa toscana di Verdini a Pian de' Giullari, luogo spadoliniano doc - è sempre stato al centro o nei paraggi della politica che conta. Da professionista smaliziato. Nello shopping parlamentare, Denis, era temutissimo al tempo del governo Prodi, quando strappare un senatore al centrosinistra significava mandare a casa il Professore. «Il nostro problema è che Verdini oltre ad essere bravo è simpatico, è un diavolo tentatore», confidavano i suoi colleghi di sinistra mentre lo vedevano o lo immaginavano all'opera a Palazzo Madama.

È stato potente generale agli ordini del Cavaliere con il ruolo di superconsigliere nelle riunioni più tenebrose e segrete di Palazzo Grazioli e di Silvio ha sempre detto: «È quasi impossibile non subire la fascinazione per Berlusconi. Ma non vorrei che, oltre a dire che sono massone, si dica che sono gay». Dopo Silvio, Verdini fondó il suo partitello chiamato Ala a sostegno del governo di Renzi. «Chi è che può riformare l'Italia? Matteo. Perciò ho deciso di appoggiarlo». Questo è Denis, al netto delle vicende giudiziarie che lo hanno messo fuori gioco. Si racconta, probabilmente a vanvera, che egli abbia avuto un ruolo anche nella crisi agostana del 2019: ci sarebbe stato Denis dietro la rottura con M5S decisa da Salvini. Sempre lui dietro l'idea di riportare la Lega nel centrodestra classico. Tra i politici c'è chi si ispira a Winston Churchill e chi, come Verdini, si accontenta di paragonarsi a Winston Wolfe, il personaggio di Pulp Fiction che risolve problemi. Da dirigente di FI gestiva con abilità le candidature, per Berlusconi condusse in porto la fusione con An fino all'apice del suo operato di «tessitore»: la nascita del Patto del Nazareno tra il Cavaliere e Renzi che aveva conosciuto quando Matteo era presidente della provincia di Firenze.

Quando i rapporti tra Berlusconi e Renzi si interrompono con l'elezione di Mattarella al Quirinale, Denis si stacca dal Cavaliere e lancia Ala, un drappello di parlamentari che assicurerà il sostegno al governo Renzi. Verdini sarebbe pronto a fare lo stesso con il successore a Palazzo Chigi, ma quando Gentiloni presenta la lista del suo esecutivo non ci sono esponenti verdiniani. Così l'ex commerciante di carni di Fivizzano schiera i suoi all'opposizione. Salvo poi votare a favore della nuova legge elettorale, il Rosatellum. Con le elezioni del 2018, Verdini - causa inchieste - esce dalla scena parlamentare. Ma restando nei dintorni.

