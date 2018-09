La Casellati: «Shoah, obbligo morale i conti con la storia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA «Fare i conti, seriamente, con la storia, è un obbligo morale. Lo è per ogni individuo, lo è, a maggior ragione, per i rappresentanti delle istituzioni di questo Paese. Dobbiamo promuovere iniziative, aprire i nostri archivi, incoraggiare lo studio e sostenere la ricerca, stimolare i giovani a saperne di più e a farlo in modo serio e con indipendenza di pensiero».Lo ha detto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla presentazione del volume «Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle...