La Casa Bianca: «Speriamo ancora nell'incontro con Kim»

La Corea del Nord cambia registro e toni e mette adesso a rischio lo storico vertice del 12 giugno di Singapore tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Il leader Usa ha addirittura espresso dubbi sul summit: «dobbiamo vedere» se è ancora in piedi. Il doppio colpo di Pyongyang è maturato in poche ore: prima, in risposta alle manovre militari in corso di Seul e Washington, c'è stato l'annuncio nella notte dell'annullamento del dialogo di alto livello con il Sud. In mattinata, c'è stata poi la dura dichiarazione...