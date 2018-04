La carta del Quirinale per un governo politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'esploratore alla fine accontenta più o meno tutti. Affidare un incarico esplorativo - probabilmente alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati - permette a Matteo Salvini non solo di sfilarsi da un possibile preincarico, ma di guadagnare altro tempo in vista delle elezioni in Friuli. Dopo tutto la Casellati piace anche a Luigi Di Maio perchè non aiuta l'intesa con la Lega ma evita che al suo posto venga chiamato il presidente della Camera Roberto Fico. Cominciare con un esponente del centrodestra - perché...