La carriera lampo di Lara tra biciclette e politica

MILANO Capelli corti, aria sbarazzina, Lara Comi ha 36 anni ma è in pista da quindici. Nata a Garbagnate milanese, laurea in economia alla Cattolica, appassionata di mountain bike, l'azzurra comincia la sua carriera politica come assistente di Mariastella Gelmini. E da qui la sua carriera decolla: nel 2004, a soli 21 anni, è coordinatrice di Forza Italia giovani in Lombardia, si candida alle politiche nel 2008 ma resta fuori dalla Camera, ci riprova nel 2009 e debutta all'europarlamento, dove viene confermata nel 20014 diventando anche vice...