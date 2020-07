LA PRESENTAZIONE

PADOVA Presentazione col botto quella della candidata alla guida della Regione Veneto, Daniela Sbrollini senatrice vicentina di Italia Viva che correrà con il solo sostegno ulteriore del PSI ma, come ha precisato «le liste non sono ancora chiuse e ci auguriamo dei ripensamenti». Una campagna elettorale che sarà intensa, come ha sottolineato ma che fin dalle prime battute di ieri mattina è sembrata essere più un attacco al PD che alla Lega. «Proprio in un momento di grande difficoltà economica e sociale, della crisi Covid noi possiamo essere l'unica risposta alternativa ad una Lega che governa da 25 anni e un'opposizione che è la solita da 25 anni - afferma Sbrollini - vogliamo essere quel progetto politico, quel laboratorio nazionale che possa aggregare chi in questi anni non si è riconosciuto in questi due schieramenti. Il presidente di questa regione sta facendo una partita tutta sua all'interno di una lotta intestina tra le due leghe per una leadership nazionale nel 2023 quando in caso di vittoria lascerà il Veneto».

Affermazioni che hanno fatto insorgere il segretario regionale Dem Alessandro Bisato e Veneto Che Vogliamo di Lorenzoni. «La narrazione per la quale esisterebbero due leghe, quella cattiva di Salvini e buona di Zaia è il modo migliore per invitare anche chi non è leghista a votare per l'attuale presidente della regione, e forse è proprio questo l'obbiettivo di IV», tuona Bisato. «IV si guardi allo specchio se parla di zombie. Un diktat di Renzi, che ha da Roma optato per una scelta puramente tattica fatta per eleggere un consigliere appena e un candidato presidente che non si sogna di lasciare il suo comodo scranno parlamentare, seguendo il già visto modello Borgonzoni» è la risposta di VcV.

Accanto a Sbrollini, il Ministro Elena Bonetti che precisa di sostenere «Daniela in quanto donna, amica che sosterrò con la mia presenza sul territorio», Ettore Rosato vicepresidente della Camera e Vincenzo Maraio segretario nazionale PSI. «Bisogna dimostrare che si può dare un'alternativa a Zaia - spiega Rosato -, gli altri sono tutti schiacciati a sinistra con un'immagine identitaria che non darà mai frutti e tantomeno in Veneto».

Luisa Morbiato

