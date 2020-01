LA CANDIDATURA

ASOLO Il centro storico di Asolo, il borgo dei Centorizzoni in cui vissero Eleonora Duse, Freya Stark e Caterina Cornaro, da ieri ha avviato ufficialmente l'iter per la candidatura a sito Unesco. Il fitto reticolato di case e acciotolato, la Cattedrale, i due teatrini e la vista mozzafiato dal Castello, oltre alla Rocca e al Foresto Vecchio che incantarono Robert Browning, Stravinskij e la Regina madre sognano di andare ad aggiungersi alla geografia della bellezza che ha, nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia, le regioni più rappresentative dell'Italian beauty all'interno del World Heritage. La candidatura, presentata questa mattina ad Asolo, lavorerà sul fascino del borgo e della sua Rocca, sui passaggi illustri di letterati e poeti, sui leggendari amori che si sono consumati all'ombra del Foresto Vecchio (uno per tutti quello della Duse e di D'Annunzio) e sullo speciale legame tra Asolo e Venezia, sancito dal nume di Gianfrancesco Malipiero. Due anni di lavoro, con l'auspicio di veder riconosciuto agli occhi del mondo l'ennesimo gioiello a Nordest.

Unesco guarda per la prima volta a Nordest nel 1987: Venezia e la sua Laguna, capolavoro del genio creativo umano entrano nel registro. Adattamento, architettura, sincretismo culturale, democrazia spiriturale: la Dominante è la porta sospesa sull'acqua che connette Oriente ed Occidente. Un'iscrizione quasi di diritto. Nel 1994 entra nel quaderno delle meraviglie, grazie ad Andrea Palladio, anche Vicenza e, insieme alla città, anche l'intero patrimonio di ville palladiane costruite nella campagna veneta. L'origine di tutti gli orti botanici del mondo è a Padova: luogo di incontro tra scienza e natura l'orto botanico della città del Santo viene accolto nella lista Unesco nel 1997. Dall'Arena alla favola d'amore di Giulietta e Romeo: è il 2000 e il World Heritage arriva pure per Verona. I monti pallidi colpiscono nel segno nel 2009: anche le Dolomiti diventano patrimonio Unesco.

Ecco un nuovo sito, condiviso con Trentino e Friuli Venezia Giulia, che va ad unirsi ai siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino e alle opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo, nelle quali è compresa anche Palmanova. Il Friuli schiera dal 1998 Aquileia, poi Cividale nel 2011 . Nel 2019, dopo dieci anni di iter, a Baku vengono incoronate anche le bollicine: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene accedono al registro. Quest'anno infine sarà discussa la candidatura di «Padova Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del XIV secolo».

Elena Filini

