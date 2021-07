Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REGATANTEVENEZIA «Un danno all'immagine per la città di Venezia, che sta già valicando i confini della laguna nei media e nei siti che parlano di differenze di genere». Così esordisce Elena Almansi, segretaria e portavoce dell'associazione dei Regatanti.«Eravamo arrivati, in accordo fra tutti, a togliere il 15 per cento agli uomini - prosegue - perché la prima regatante al traguardo della Regata Storica prendesse almeno come il...