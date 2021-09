Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Terza dose a settembre per gli immunodepressi, a dicembre per gli anziani e a febbraio per i sanitari? «Se la scansione è questa, ho qualche perplessità: così rischiamo di non mettere in sicurezza i nostri nonni per l'inverno», confida Luca Zaia. Perciò il presidente della Regione chiede al Governo di poter anticipare la chiamata per questa categoria, magari accorpando tutte e tre le classi prioritarie già in...