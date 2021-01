LA CAMPAGNA

VENEZIA Primo in Italia per la rapidità con cui sta vaccinando i sanitari degli ospedali e del territorio, nonché gli ospiti e gli operatori delle case di riposo e delle strutture di accoglienza. Tuttora scosso dagli effetti del Coronavirus in termini di contagi, ricoveri e decessi, il Veneto guida insieme alla Toscana la classifica nazionale nella campagna di immunizzazione: ieri alle 18.30 la Regione ha segnalato un tasso di inoculazione pari al 58,18% delle dosi ricevute, in linea con la rilevazione del ministero della Salute aggiornata alle 14 e attestata al 57,7%, contro una media generale del 41,4%. «Abbiamo chiesto al Governo di fissare un tetto alla possibilità di fare magazzino e di dare le rimanenze a chi è più veloce nella somministrazione», ha annunciato il presidente Luca Zaia, in una giornata che ha visto l'esaurimento delle scorte giacenti e l'arrivo delle nuove forniture.

I NUMERI

Finora sono state consegnate 77.900 dosi al Veneto, che ne ha iniettate 45.324, di cui ieri 6.685. In testa c'è l'Ulss 3 Serenissima con 6.889, sul podio insieme all'Ulss 2 Marca Trevigiana con 6.471 e all'Ulss 9 Scaligera con 5.387. Sfilano poi l'Ulss 6 Euganea con 5.302, l'Ulss 8 Berica con 4.804, l'Ulss 7 Pedemontana con 4.158, l'Ulss 5 Polesana con 3.332, l'Ulss 1 Dolomiti con 2.692, l'Azienda ospedaliera di Verona con 2.559, l'Ulss 4 Veneto Orientale con 1.959, l'Azienda ospedaliera di Padova con 1.552 e l'Istituto oncologico veneto con 219. La fascia d'età in cui si concentra la maggior parte della copertura è quella che va dai 50 ai 59 anni (13.431 persone), seguita dai 40-49 (10.162), dai 30-39 (6.961), dai 20-29 (5.097), dai 60-69 (5.012), dagli 80-89 (1.959), dagli ultra 90enni (1.645), dai 70-79 (1.024) e dai 16-19 (33). Rispetto alle altre regioni, il tasso di avanzamento del Veneto è superiore: eccezion fatta per la Toscana, che segna il 59% ma con numeri assoluti sensibilmente inferiori (30.865 punture fatte su 52.295 possibili), tutte le altre stanno sotto, compresa la Lombardia che è ferma al 20,7% (31.824 su 153.720). Di qui la richiesta, avanzata da Zaia, di redistribuire gli scatoloni eventualmente fermi: «Ho suggerito che venga stabilito un tetto di stoccaggio, pari magari a 7 o 14 giorni, dopodiché il resto sarebbe utile che venisse affidato a chi può smaltirlo in fretta». A proposito di flussi tra Regioni, il governatore ha poi svelato di aver ricevuto una richiesta sulle siringhe: «Non dirò chi, ma un collega me le ha chieste in prestito... Non gliele ho date, perché nel frattempo ha combinato, però tengo a dirlo visto che mi ridevano tutti dietro quando ne avevo fatte comprare un milione ancora all'inizio, intuendo come sarebbe andata a finire».

I TEMPI

L'operazione era scattata il 27 dicembre, con la giornata simbolica di avvio congiunto a livello europeo, quando erano stati vaccinati i primi 880 soggetti. L'attività vera e propria è invece iniziata nel pomeriggio del 30 dicembre e ha visto un graduale aumento dei numeri, malgrado il periodo di festività: basti pensare che nel giorno dell'Epifania è stato toccato il record di 8.057. «Mediamente vengono effettuate circa 6.000 somministrazioni quotidiane ha sottolineato Zaia per cui prevediamo di smaltire in una settimana i nuovi rifornimenti di 40.950 unità, anche se potremmo pure accelerare, qualora ci venissero consegnati quantitativi maggiori. Con questo ritmo confidiamo di iniziare il giro della seconda dose a metà mese e di completare l'immunizzazione di sanitari e Rsa per il 25 gennaio. Ai primi di febbraio contiamo di partire con la seconda fase e cioè gli anziani che vivono in famiglia e i lavoratori dei servizi essenziali. Speriamo che arrivino presto anche i vaccini di Moderna, così da potenziare quello che stiamo facendo con Pfizer Biontech».

IL PERSONALE

Nel frattempo è stato fatto il punto sul personale necessario per garantire l'attività di vaccinazione. Al momento la Regione sta impiegando i propri addetti, in quanto devono ancora essere ultimate le procedure di ingaggio dei sanitari reclutati dal commissario straordinario Domenico Arcuri attraverso le agenzie interinali. «Il bando nazionale ha ricevuto 24.000 adesioni ha riferito l'assessore Manuela Lanzarin di cui 19.000 sono già state vagliate. Il problema è che si sono fatti avanti 15.000 medici, provenienti soprattutto dal cosiddetto imbuto formativo, e 4.000 infermieri, mentre la richiesta era opposta, cioè 9.000 infermieri e 3.000 medici. I primi arriveranno in via provvisoria, mentre per avere quantitativi maggiori bisognerà aspettare la primavera».

A.Pe.

