Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA La prossima settimana suonerà la prima campanella a Nordest, ma in Veneto restano ancora da immunizzare 13.000 lavoratori della scuola. Alla vigilia della presentazione del piano di ripartenza in sicurezza, che sarà illustrato domani dalla Regione, il numero emerge dal monitoraggio settimanale condotto dalla struttura commissariale, guidata da Francesco Paolo Figliuolo. Con l'introduzione del Green pass obbligatorio per...