Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA È la domanda che tutti, ad esclusione dei no-vax, si fanno in questo periodo: quando mi vaccino? La risposta in Veneto arriverà da un calcolatore, elaborato dalla Regione, che incrocerà i dati dei cittadini, gli ordini di priorità e la contabilità delle dosi, con il risultato di indicare il periodo previsto per l'iniezione. «Lanceremo questo progetto fra una settimana, con la speranza di avere nel frattempo maggiori...