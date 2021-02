LA CAMPAGNA

VENEZIA AstraZeneca è arrivato anche a Nordest. Ieri i corrieri di Poste Italiane, scortati dai carabinieri, hanno consegnato 20.400 dosi all'ospedale all'Angelo di Mestre (Venezia) e altre 5.000 alla sede della Protezione civile a Palmanova (Udine). Si tratta della prima fornitura del terzo vaccino destinato alla campagna italiana: dopo Pfizer Biontech e Moderna, utilizzati per i sanitari e per gli anziani, il prodotto dell'azienda farmaceutica anglo-svedese verrà impiegato per le persone tra i 18 e i 55 anni senza gravi patologie, a cominciare dai lavoratori della scuola, che in Veneto verranno immunizzati già a partire dalla prossima settimana.

LA PRIORITÀ

L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale Manuela Lanzarin, tra la seduta della commissione nazionale Salute e il confronto in conferenza Stato-Regioni, dov'è stato definito l'aggiornamento del piano nazionale da declinare sui territori. «È stato chiarito ha sottolineato la leghista che la priorità va data agli insegnanti e agli operatori scolastici, piuttosto che alle forze dell'ordine. Stiamo decidendo le modalità di chiamata e le sedi dell'inoculazione, perché nel frattempo dovremo garantire anche l'avvio della vaccinazione per gli ottantenni. Inizieremo dalle scuole dell'infanzia e saliremo con le altre, fino a comprendere le Università. Per i docenti che hanno più di 55 anni, siamo in attesa dell'indicazione di Aifa sulla possibilità di estendere le iniezioni fino ai 65enni, purché ovviamente non abbiano problemi di salute». In attesa delle quantificazioni puntuali da parte dell'Ufficio scolastico regionale, al momento la platea è stimabile in almeno 81.000 fra maestri, professori, bidelli, tecnici e amministrativi.

LA CATENA DEL FREDDO

Sempre ieri Azienda Zero ha formalizzato l'acquisto urgente di altri 11 apparecchi, necessari a garantire la catena del freddo. Si tratta di 2 ultracongelatori che arrivano a -80 gradi (per Pfizer Biontech), 5 congelatori che garantiscono i -20 gradi (per Moderna) e 4 frigoriferi che assicurano temperature fra 2 e 8 gradi (per AstraZeneca), per una spesa complessiva di 51.506 euro più Iva. I primi andranno all'Azienda ospedaliera di Padova e i secondi a varie province, mentre i terzi sono il risultato di una ricognizione secondo cui «sul territorio regionale esiste una buona capacità di stoccaggio», che però «non risulta equamente distribuita». C'è infatti l'esigenza di garantire l'adeguata conservazione del nuovo vaccino, che in prospettiva sarà utilizzato pure dai medici di medicina generale, nelle strutture delle Ulss 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale, 7 Pedemontana e 8 Berica.

LE TRATTATIVE

Intanto continuano le trattative per l'acquisto diretto da parte della Regione. «Per chiudere ha detto il governatore Luca Zaia potrebbe essere questione di giorni. Nel negoziato si è fatto un passo in avanti e questo ci dà responsabilità sul piano della legalità, della sostenibilità e delle autorizzazioni. Il direttore generale Luciano Flor ha un mandato chiaro: il percorso deve essere tracciato nella limpidezza e nella legalità. Se poi tutto questo si tradurrà in un camion di vaccini, non sono in grado di affermarlo adesso. Ma non accetto che qualcuno dica che è una farsa. È molto, molto più di qualche scatolone: parliamo di milioni di dosi». Oltre al Friuli Venezia Giulia, si sta muovendo anche l'Emilia Romagna, come ha confermato l'assessore dem Raffaele Donini: «Proprio con il Veneto, abbiamo fatto nel recente passato un'unica gara per l'acquisizione e la fornitura di tamponi rapidi antigenici, andata a buon fine. Se necessario, l'esperienza si potrà quindi ripetere: siamo tra i più attenti a valutare cosa si muove sul mercato internazionale e lo facciamo insieme ad altri».

LE POLEMICHE

Proprio il Pd del Veneto, con le consigliere regionali Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, ha però criticato gli acquisti in autonomia: «Su argomenti così delicati andare in ordine sparso rischia di essere controproducente. Quali garanzie ci sono, per esempio, sulla continuità della fornitura, che dovrà tener conto anche della diversa efficacia rispetto alle varianti del virus? Un conto è contrattare come Unione Europea, un altro come singola Regione». Altra polemica, quella sulle distanze per raggiungere le sedi vaccinali nel Bellunese, soprattutto da parte degli anziani. «Perché non sono stati presi provvedimenti per tempo?», ha chiesto la verde Cristina Guarda. Proposta del portavoce delle minoranze Arturo Lorenzoni: «La Regione autorizzi le Medicine di gruppo integrate, che permettono una continuità assistenziale nei paesi di provincia, a diventare dei Centri di vaccinazione della popolazione, al fine di agevolare gli spostamenti dei più fragili».

A.Pe.

