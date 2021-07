Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA A cinquanta giorni dalla prima campanella, in Veneto restano da immunizzare circa 20.000 lavoratori della scuola. Il dato è stato fornito ieri da Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, facendo il punto sulla campagna vaccinale in vista del prossimo anno scolastico. «Arriveremo pian piano a convincere anche gli irriducibili, ma magari avrebbero potuto dire già a gennaio che non volevano essere una categoria...