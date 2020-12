LA GIORNATA

ROMA È arrivata. La tanto attesa approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech è stata annunciata ieri pomeriggio. Con il suo ok l'Ema ha raccomandato alla Commissione Europea di dare il via libera alla distribuzione e alla somministrazione del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech. Vaccino, questo, già utilizzato da qualche settimana negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E nel tardo pomeriggio è arrivato così il tanto atteso ok della Commissione Europea: è stata la stessa presidente Ursula von der Leyen ad annunciare il via libera all'immissione in commercio del vaccino. «Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace, ma presto ne arriveranno altri. Le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech saranno disponibili per tutti i paesi dell'Ue, alle stesse condizioni».

L'ORO LIQUIDO

Ma c'è subito chi lancia un allarme. «Il vaccino è l'oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. - ha detto Juergen Stock, segretario generale dell'Interpol - Vedremo furti nei magazzini e attacchi alle spedizioni; la corruzione sarà dilagante per ottenere più velocemente questo bene prezioso»

Intanto la palla per la distribuzione passa alle agenzie di ogni singolo paese. «È la notizia che aspettavamo», commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza. «La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia», aggiunge.

Dopo le prime vaccinazioni simboliche del «v-day» in diversi paesi europei, compresa l'Italia, la vera prima fase di somministrazione nel nostro paese partirà presumibilmente a metà gennaio con 1.833.975 milioni di dosi attese da Pfizer-BioNTech. «Il vaccino arriverà prima allo Spallanzani che farà poi da collettore con le altre regioni», riferisce il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). «Ora siamo vicinissimi a immunizzare contro Sars-CoV-2 le prime persone qui in Italia. Abbiamo un piano a cui dare la massima priorità. Vietato sbagliare», aggiunge.

LE PROSSIME APPROVAZIONI

La seconda fornitura garantita da Pfizer sarà di 2.507.700 dosi, che consentiranno nelle settimane successive di somministrare la seconda dose alle categorie prioritarie (operatori sanitari e sociosanitari,il personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, e ospiti e personale delle residenze per anziani), nonché di avviare la vaccinazione della popolazione più fragile. In totale, l'Italia ha concordato con Pfizer una fornitura di 27 milioni di dosi. L'approvazione da parte dell'Ema del vaccino prodotto dell'azienda americana Moderna è attesa invece per il 6 gennaio e, se tutto andrà come previsto, seguirà lo stesso iter del vaccino Pfizer-BioTech. L'Europa ha chiesto a Moderna 160 milioni di dosi in tutto (80 milioni prenotate più altre 80 milioni opzionate). All'Italia ne spetterebbero in tutto 10 milioni. Tuttavia, nel primo trimestre del 2021 Moderna dovrebbe fornire al nostro paese «solo» 1,3 milioni di dosi. Anche Moderna, come Pfizer-BioNTech, prevede la somministrazione di due dosi a distanza di circa un mese l'una dall'altra.

VALUTAZIONI SERIE

Sul vaccino Oxford-Astrazeneca i tempi sono più incerti, a causa dei dati poco chiari dei risultati della sperimentazione di fase III. «Sia l'Ema che l'agenzia americana del farmaco, la Fda, hanno chiesto più tempo e più dati prima di dare l'ok al vaccino di AstraZeneca», riferisce Palù. «Questo dovrebbe rassicurarci sulla serietà delle loro valutazioni», aggiunge. In particolare, l'approvazione dell'Ema è attesa «nella seconda metà di gennaio», riferisce Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Ma una volta ricevuto l'ok, il colosso farmaceutico garantisce una produzione e distribuzione in tempi rapidissimi. «È ragionevole immaginare che il vaccino sarà in Italia entro la fine di gennaio», conferma Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, il centro che ha contribuito allo sviluppo del vaccino. Per accelerare i tempi si starebbe valutando anche l'ipotesi di riservare il vaccino di AstraZeneca a chi ha meno di 55 anni, cioè nella fascia dei soggetti che, dai risultati della fase III di sperimentazione, sembrano aver risposto meglio al vaccino. Da Astrazeneca si attendono 16 milioni di dosi già entro marzo. In totale, però la fornitura per il nostro paese è di 40 milioni nel primo semestre. Dopo i primi tre vaccini, nei mesi successivi dovrebbero subentrare gli altri ancora in fase III di sperimentazione. In totale, l'Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, che rappresenterebbero una dotazione sufficiente per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte. In particolare, da Johnson & Johnson si attendono 26,92 milioni di dosi, da Sanofi 40,38 milioni e da CureVac 30,285 milioni.

Valentina Arcovio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA