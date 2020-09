LA CAMPAGNA ELETTORALE

MESTRE Nella sua tappa a Mestre, in piazza Ferretto, Giorgia Meloni conferma le (grandi) aspettative del suo partito in città: «Il lavoro di riqualificazione fatto da Luigi Brugnaro in questi anni, a partire dal mercato, aiuta. Abbiamo lavorato con lui ma contiamo di avere una presenza ancora più forte di Fratelli d'Italia per poter fare ancora di più». Un vero bagno di folla nel cuore di Mestre per la leader di FdI, che ha dovuto rinunciare al previsto passaggio proprio tra i banchi del mercato cittadino per le difficoltà di contenere l'entusiasmo dei sostenitori.

La Meloni, con il coordinatore veneto FdI Luca De Carlo, il candidato alle regionali Raffaele Speranzon e altri esponenti del partito, ha illustrato i piani dei suoi candidati per Venezia e ha ribadito con forza le posizioni sulla imminente tornata elettorale: «Checchè se ne dica, queste Regionali, votando milioni italiani, sono anche un test politico nazionale. E se gli italiani dicessero che vogliono andare da un'altra parte, credo se ne dovrebbe tenere conto. Escludo che lo faccia Conte, però magari ne può tenere conto il presidente della Repubblica». Concetto sottolineato anche nel passaggio successivo: «In queste elezioni regionali votano milioni di italiani in Regioni molto importanti, alcune anche storicamente schierate. I cittadini che io incontro ogni giorno nelle piazze come questa vogliono mandare un messaggio chiaro al presidente della Repubblica sul tipo di Governo che chiedono. Ribadisco che noi votiamo per la democrazia, per scegliere un Governo che piaccia ai cittadini sulla base di programmi presentati prima, e sul mantenimento degli impegni presi in campagna elettorale. Se la sinistra vuole definirsi veramente democratica è su questo terreno che deve vincere».

VENEZIA E LE SUE DIFFICOLTÀ

Importanti anche i passaggi su Venezia e le sue difficoltà: «Abbiamo tanti progetti per la città metropolitana e per la specificità di Venezia. Se la città di laguna rappresenta la tradizione, Mestre deve rappresentare l'innovazione. Chiediamo una nuova Legge speciale, anche se andrebbe almeno rifinanziata quella che c'è, per quanto sia insufficiente. E la città non si può scindere dal suo porto: va bene non far passare le navi davanti a San Marco ma altre soluzioni esistono e vanno perseguite».

Ha poi affrontato il tema del turismo e delle criticità che stanno conoscendo città d'arte come Venezia a causa della mancanza di visitatori: «Le città turistiche stanno soffrendo e tanti posti di lavoro sono a rischio. Fratelli d'Italia è stato il partito che più di tutti durante il Covid si è occupato di questo tema, convocando tutte le categorie mentre il resto d'Italia era ancora in lockdown. Abbiamo chiesto l'attivazione dello stato di emergenza e il governo non ci ha ascoltato. Poi abbiamo proposto di gestire in un modo migliore il bonus turismo che si sta rivelando l'annunciato fallimento: non solo non può essere utilizzato ma grava sugli albergatori costretti a fare sconti per poi andare dal governo a pregare per avere i soldi. Per noi la soluzione giusta era offrire alle città d'arte, nelle quali la permanenza è breve, la possibilità di regalare una o due notti aggiuntive. Nessuna delle nostre proposte è stata accolta».

Melody Fusaro

