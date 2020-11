LA SENTENZA

VENEZIA Prime 24 condanne al processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. La giudice di Venezia, Michela Rizzi, ha inflitto ieri sera oltre 130 anni di reclusione, a conclusione del troncone celebrato con rito abbreviato a carico di 25 imputati, i quali hanno potuto usufruire dello sconto di un terzo della pena.

La condanna che suscita maggior clamore è costituita dai tre anni e tre mesi di reclusione inflitti all'ex sindaco e vicesindaco di Eraclea, Graziano Teso, il politico che per molti anni ha governato Eraclea, ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, ovvero di aver contribuito, con il suo comportamento, a rafforzare l'organizzazione criminale capeggiata da Luciano Donadio, il boss indiscusso, il quale ha scelto di essere giudicato con rito ordinario, processo ancora in corso, con udienza prevista proprio questa mattina.

IL POLIZIOTTO COLLUSO

Il giudice ha quindi inflitto cinque anni di carcere a Moreno Pasqual, il poliziotto amico del boss, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver fornito una serie di informazioni riservate al clan, e 8 mesi di reclusione all'avvocatessa Annamaria Marin, già presidente della Camera penale veneziana, riconosciuta responsabile di un solo episodio di favoreggiamento (con l'aggravante mafiosa) di Donadio, di cui nel 2009 era difensore. Per gli altri episodi contestati dalla Procura è stata invece assolta, mentre per quello risalente al 2002 è stata dichiarata la prescrizione per il troppo tempo trascorso dai fatti.

A scegliere il rito alternativo sono stati anche alcuni degli ex uomini di fiducia del boss che, nel corso delle indagini, hanno accettato di parlare con i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini, contribuendo a fornire importanti informazioni in merito al funzionamento dell'organizzazione criminale. Tra loro il principale è l'imprenditore sandonatese Christian Sgnaolin, al quale sono stati inflitti 5 anni e 10 mesi. Il pentito Girolamo Arena è stato condannato a 6 anni, il nipote di Donadio, Antonio Puoti, a 6 anni e 6 mesi. La pena più pesante ad Antonio Basile: 12 anni di carcere.

I RISARCIMENTI

La giudice Rizzi ha condannato gli imputati anche al risarcimento danni delle parti civili, alle quali ha liquidato una provvisionale, in attesa che sia il Tribunale civile a definire l'ammontare preciso: 20 mila euro ciascuna a Cgil Veneto e Venezia; 30 mila euro all'associazione Libera; 50mila euro ciascuno a presidenza del Consiglio dei ministri e ministero dell'Interno. A quest'ultimo dovrà versare ulteriori 20mila euro di provvisionale il poliziotto Pasqual, mentre l'ex broker Fabio Gaiatto dovrà essere risarcito con 30mila euro dai componenti del clan che lo hanno reso vittima di estorsione.

«L'impianto accusatorio è stato recepito nel suo complesso, ritenuto credibile e supportato da elementi di prova», ha dichiarato a conclusione dell'udienza il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi.

«La condanna al risarcimento dei danni alle parti civili ha una forte valenza simbolica», hanno commentato Silvana Fanelli e Francesca Salviato, rispettivamente delle segreterie confederali Cgil Veneto e Venezia.

L'inchiesta, conclusasi con numerosi arresti lo scorso anno, ha fatto luce su oltre un decennio di attività del clan di Donadio, ritenuto dagli inquirenti affiliato ai casalesi di Casal di Principe, accusato di estorsioni, usura, numerosi episodi di estorsione e reati societari e fiscali.

TUTTE LE PENE

Le altre condanne riguardano Saverio Capoluongo (3 anni e 8 mesi), Vincenzo Chiaro (6 anni e 8 mesi), Nunzio Confuorto (9 anni e 6 mesi), Antonio Cugno (8 anni e 6 mesi), Giacomo Fabozzi (10 anni), Tommaso Napoletano (9 anni), Valentino Piezzo (4 anni e 6 mesi), Tommaso Ernesto Pizzo (4 anni e 6 mesi), Salvatore Salvati (3 anni e 8 mesi), Francesco Verde (6 anni e 6 mesi), Vincenzo Vaccaro (2 anni e 4 mesi), Berardino Notarfrancesco (8 anni e 6 mesi), Fabrizio Formica (4 anni e 8 mesi), Ennio Cescon (4 anni e 8 mesi), Slavisa Ivkovic (3 anni), Daria Poles (2 anni, pena sospesa), Amorino Zorzetto (2 anni e 8 mesi). Dichiarato prescritto il reato contestato a Giuseppe Lazzara.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni: quindi scatteranno i termini per presentare appello.

Gianluca Amadori

