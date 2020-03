IL CASO

Questo Parlamento, numeri alla mano, finora non ha brillato per stakanovismo. Nelle prime settimane dell'anno ci si è messa la perenne quasi crisi della maggioranza a ridurre al lumicino la produzione legislativa. Ma adesso è il coronavirus a dettare l'agenda della politica. E così alla Camera, dopo il controllo della temperatura e le scorte di gel antisettico all'ingresso, arriva anche la decisione di limitare il numero delle sedute.

La conferenza dei capigruppo, infatti, ha deciso che fino a fine marzo si discuteranno solo i provvedimenti urgenti e che l'aula si riunirà soltanto il mercoledì. All'attenzione dei deputati ci saranno i provvedimenti legati all'emergenza coronavirus e poco altro. La prossima settimana per esempio saranno impegnati con l'autorizzazione allo scostamento del deficit necessario per le misure economiche. Oltre a questo, in agenda, resta solo la legge sulla sicurezza delle professioni sanitarie, la votazione per l'elezione dei componenti di Agcom e Privacy e le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del prossimo consiglio Europeo.

Lavori ridotti anche nelle commissioni: sono per esempio già saltate le audizioni previste sulla legge elettorale. Mentre la Lega accusa la maggioranza di voler approfittare della situazione per comprimere i tempi di esame del disegno di legge sul reato di omofobia. Si è deciso, invece, di confermare l'appuntamento settimanale con il question time - quel momento cioè in cui il governo risponde alle interrogazioni dei deputati - che fatalmente verterà soprattutto sulle misure anti coronavirus.

