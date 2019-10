La caduta del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBRESCIA Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È stato denunciato dalla compagna, Marta Bisello, che ha raccontato di esserestata costretta a subire da Maniero maltrattamenti fisici e psicologici. Il boss della mala del Brenta è stato arrestato nella sua casa di Brescia, dove vive da vent'anni con la compagna e la figlia. Maniero, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, è stato portato in carcere a Bergamo e al momento dell'arresto sarebbe scoppiato in lacrime, disperato perché...