LO STUDIO

MESTRE Ammonta a quasi 8 miliardi il costo annuo della burocrazia per le imprese del nordest. Situazione critica a Verona, Padova e Vicenza. La stima è della Cgia. «Al netto delle disposizioni prese dalle singole regioni, in questi ultimi 2 mesi il Governo ha approvato una dozzina di decreti, costituiti da oltre 170 pagine, per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Molti dei quali - segnala la Cgia - pressoché indecifrabili: come, ad esempio, il decreto liquidità che ha messo in grosse difficoltà le strutture operative sia delle banche sia del Fondo di garanzia gestito dal Mediocredito Centrale. A distanza di 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti nessuna impresa del nostro territorio è ancora riuscita a ottenere 1 euro di prestito. E da parecchie settimane commercialisti, consulenti e associazioni di categoria sono letteralmente sommersi dalle telefonate degli imprenditori che non sanno se e come possono far slittare il pagamento delle tasse o ricorrere alla Cig e tornare a operare». «In Italia si stima vi siano 160.000 norme, di cui 71.000 promulgate a livello centrale e le rimanenti a livello regionale e locale. In Francia sono 7.000, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3.000 - afferma il coordinatore dell'ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - la responsabilità di questa iper legiferazione è la mancata abrogazione delle leggi concorrenti e al fatto che il nostro quadro normativo negli ultimi decenni ha visto aumentare esponenzialmente il ricorso ai decreti legislativi che, per essere operativi, richiedono numerosi decreti attuativi».

Il peso della burocrazia a livello nazionale è di 57,2 miliardi (studio Ambrosetti) e la Cgia ha calcolato che la provincia del Nordest dove il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è Verona con 1,034 miliardi. Seguono Padova con 1,032 miliardi, Vicenza con 963 milioni, Treviso con 938 milioni, Venezia con 877 e Bolzano con 793 milioni.

