LA BRAVATA ROMA A quanto pare, non ha imparato la lezione. Ma questa volta ha

LA BRAVATAROMA A quanto pare, non ha imparato la lezione. Ma questa volta ha rischiato di farsi male il bambino di 8 anni di Soest, in Germania, che dopo aver guidato di notte sull'autostrada per Dortmund a 140 chilometri all'ora alcuni giorni fa, finendo su tutte le pagine dei giornali internazionali, venerdì ha di nuovo rubato le chiavi dell'automobile dei suoi genitori e si è rimesso alla guida.Stavolta la storia è finita meno bene: il ragazzino ha fatto un piccolo incidente nel parcheggiare, tamponando un tir in sosta. «Per fortuna il...