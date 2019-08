CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BRAVATAGENOVA È stato colpito da un cassonetto lanciato dalla strada mentre dormiva in tenda con la sua famiglia sulla spiaggia di Bergeggi in Liguria. Un ragazzino francese di 12 anni ora è in gravi condizioni: il cassonetto lo ha colpito alla testa ed è ricoverato da venerdì notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per un grave trauma cervico facciale. I medici non sciolgono la prognosi e prendono tempo per valutare se la ferita abbia provocato un danno neurologico.Il papà del giovane, uno psicologo che vive con la moglie e...