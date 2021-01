LA BOZZA

ROMA Valutare le cure «caso per caso». Cambia ancora il nuovo Piano pandemico italiano. Il testo, già oggetto di polemica dopo la prima bozza circolata l'11 gennaio, è stata infatti alleggerita nel passaggio relativo agli interventi e alle decisioni da prendere sui pazienti in caso di scarsità di risorse. A differenza della versione precedente in cui l'indicazione era di trattare preferenzialmente i pazienti «con maggiori probabilità di trarne beneficio», all'interno della nuova bozza del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 datata 18 gennaio e destinata ad essere valutata quest'oggi dalla Conferenza delle Regioni si legge: il medico (o l'operatore sanitario) «agendo in scienza e coscienza, valuta caso per caso il bisogno clinico dei pazienti secondo i criteri clinici di urgenza, gravosità e efficacia terapeutica, nel rispetto degli standard dell'etica e della deontologia professionale; gli interventi si basano sulle evidenze scientifiche e sono proporzionati alle condizioni cliniche dei pazienti, dei quali è tutelata la dignità e riconosciuta l'autonomia». Il passaggio in realtà altro non che è un diretto rimando al Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica Covid19: La decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage formulato nell'aprile scorso. Il concetto in sostanza è lo stesso, ma è formulato in modo molto meno deterministico.

VACCINI E INFLUENZA

Non solo. Il piano, che dovrà essere aggiornato ogni 3 anni, accanto a tutta una serie di questioni di carattere organizzativo che pongono ovviamente al centro il ministero della Salute, porta anche alcune indicazioni sui vaccini e sull'uso di mascherine e distanziamento anche contro l'influenza.

Per quanto riguarda l'influenza comune invece, premettendo che la capacità acquisita nei primi mesi del Covid di essere autosufficienti nella produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione dovrebbe essere una costante, il testo spiega che può essere contenuta ricorrendo al distanziamento e proprio alle mascherine.

