La Boeing: «Fateci indagare» Ma c'è l'ostacolo delle sanzioni

L'INCHIESTA

NEW YORK Chi racconterà al mondo cosa è successo al volo UK 752? La spiegazione di quanto è avvenuto è attesa dai famigliari dei nove membri, e poi degli 82 passeggeri iraniani, i 63 canadesi, due ucraini, dieci svedesi, quattro afghani, tre inglesi e tre tedeschi; oltre naturalmente alla Boeing, appena reduce da un anno difficilissimo, e ancora oggi impegnata a specificare che il 737 caduto sul cielo di Teheran è un aereo affidabilissimo, che non ha nulla a che vedere con la versione Max incriminata per il software difettoso dell'autopilota.

Gli iraniani hanno ammesso fin dal primo momento l'accesso di una squadra di 45 specialisti ucraini nella zona dell'impatto, ma hanno tenuto un atteggiamento ambiguo riguardo alla cooperazione internazionale alle indagini. La prima reazione degli esponenti del governo di Teheran è stata quella di dichiarare che non avrebbero condiviso con gli Usa i dati della scatola nera. Poi il capo della Commissione per l'aviazione civile Hassam Rezaifar ha concesso che l'inchiesta risponderà ai canoni imposti dalle regole internazionali, e quindi tutte le informazioni saranno rese note al pubblico. Resta in bilico la posizione della Boeing, la quale ha il massimo interesse a veder riabilitato il suo nome dopo le ipotesi della prima ora che parlavano di un possibile problema tecnico al velivolo.

LE SANZIONI

Le regole internazionali prevedono che il costruttore dell'aereo sia ammesso a partecipare alle indagini, ma contro il costruttore statunitense gioca in primo luogo l'ostilità del governo di Teheran. Inoltre le sanzioni decise dall'amministrazione Trump, proibiscono ad un'azienda nazionale di avere contatti di ogni tipo con l'Iran. Un altro problema si profila poi per il Canada, il cui primo ministro Justin Trudeau ha confermato ieri i sospetti americani: l'aereo sembra essere stato bersaglio di un missile, lanciato forse in modo accidentale dagli iraniani. Il leader canadese ha promesso che il suo paese avrà un ruolo di primo piano nell'accertare le responsabilità di quanto è accaduto, dato l'alto numero dei suoi cittadini coinvolti. Ma l'arrivo sul posto di una squadra di investigatori del suo paese è complicato dal fatto che Iran e Canada hanno interrotto i rapporti diplomatici a partire dal 2012, tre anni prima dell'arrivo di Trudeau sulla sua poltrona. Il suo predecessore Stephen Harper li troncò come misura punitiva, per il ruolo di supporto che l'Iran stava dimostrando in favore del dittatore di Damasco Bashar al Assad.

Fl. Pom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA