LA POLEMICA

VENEZIA È polemica sui 200 milioni di euro destinati dal Governo alla Lombardia e non ad altre zone colpite dal coronavirus. Non alle province del Veneto, non al Comune di Vo' pur essendo stato per due settimane zona rossa. E neanche ad Ariano Irpino in Campania. In Veneto l'Anci, l'associazione dei Comuni, è insorta: «Qualcuno a Roma ce l'ha con noi». Il presidente della Regione, Luca Zaia, è passato alle carte bollate: il decreto legge sarà impugnato e, dice lui, «sarà cestinato». Ma anche il pugnace governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha alzato la voce: «Sconcertante».

LA VICENDA

Al centro della questione è l'articolo 112 del Decreto Rilancio. Quand'era ancora in bozza, il testo prevedeva i fondi solo per l'area lombarda ed emiliana, per la precisione Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Alcuni, in Veneto, avevano protestato, facendo presente che anche le province di Venezia, Padova e Treviso, oltre che il Comune di Vo', dove peraltro c'è stato il primo morto in Italia da coronavirus, per un po' erano stati zona rossa. E pareva che, almeno il Comune padovano, fosse stato infine inserito nell'elenco dei beneficiari: una volta bollinato, cioè praticamente ufficiale, il Decreto all'articolo 112 citava anche i Comuni dichiarati zona rossa. Ma era questo che intendeva il Governo? Allargare a Vo' e ad Ariano Irpino i soldi? No. E infatti ieri, in Gazzetta Uffuciale, è stato pubblicato un avviso di rettifica in cui si dice che le parole e comuni dichiarati zona rossa sono state scritte per sbaglio e, quindi, sono soppresse. Morale: Vò, di quei 200 milioni, non vedrà un centesimo.

LE REAZIONI

Quella errata corrige non è stata gradita neanche da chi, in Consiglio dei ministri, avrebbe scelto di premiare solo le province lombarde. «Penso sia doveroso intervenire durante la conversione in parlamento del decreto legge Rilancio per correggere la norma sui fondi ai comuni colpiti dal Covid. Invece di limitarla ai comuni di cinque province bisogna estendere i fondi a tutti i comuni diventati zona rossa durante questa pandemia», ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (M5s).

Il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega) ha annunciato carte bollate: «Questo decreto verrà buttato nel cestino e dovrà essere riscritto, perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante. Abbiamo già dato incarico al professor Bertolissi. C'è stata una dimenticanza delle zone rosse venete, dopodiché il decreto viene bollinato e diventa legge. Poi in maniera irrituale, e gli esperti giuristi dicono di non aver mai visto una cosa del genere, con un comunicato errata corrige si mette in Gazzetta un nuovo testo, e noi siamo scomparsi. Per magia sono sparite le zone del Veneto e sono rimaste quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. È assolutamente imbarazzante per noi vedere quello che sta accadendo».

Duro anche il giudizio del presidente dell'Anci del Veneto, Mario Conte: «Ai sindaci del Veneto delle amministrazioni più colpite non arriverà nemmeno un euro. Non è solo un'assurdità, ma uno scandalo». «Inconcepibile e gravissimo. I veneti valgono meno degli altri italiani?», ha protestato il deputato e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. E il senatore dell'Udc, Antonio De Poli: «È una discriminazione ingiusta e del tutto inaccettabile». «Il decreto va riscritto», ha detto il deputato di Forza Italia, Dario Bond, che ha fatto «un appello ai ministri veneti D'Incà e Fraccaro perché intervengano a difesa della propria terra». Per il Pd è intervenuta la deputata Chiara Braga della segreteria nazionale del partito: «Lavoreremo in Parlamento per un intervento destinato a tutti i Comuni dichiarati zona rossa con una ulteriore dotazione finanziaria aggiuntiva destinata alle singole realtà. Abbiamo il dovere di dare risposte alle comunità più colpite dal coronavirus, senza alimentare inutili guerre tra territori».

IMMUNITÀ

E mentre a livello nazionale nei prossimi giorni sarà avviata la sperimentazione della app Immuni per il tracciamento dei contatti la cui norma ha ricevuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni, in Veneto il governatore non esclude di inserire i tamponi nei Lea, i Livelli essenziali di assistenza. «Ma ai cittadini - ha detto Zaia - dobbiamo spiegare che il tampone si fa a seconda delle indicazioni. Tamponi fatti a soggetti non aventi titolo sono rubati alle persone malate o con contatti a rischio. Mi piace l'idea di fare tamponi a tutti ma tecnicamente non ce la facciamo». Quanto al test sierologico, Zaia ha precisato: oggi non può ancora essere considerato una patente di immunità. «La patente di immunità - ha detto - sarà possibile nel momento in cui ci sarà un processo diagnostico validato in grado di dire se gli anticorpi sono immunizzanti o no e, soprattutto, che durata hanno». Oggi i test sierologici nelle strutture pubbliche si fanno «solo se c'è una prescrizione».

