La beffa del migrante in fuga: «Ho parenti in Germania»

IL CASOROMA Lo zaino sulla spalla, l'auricolare fisso nell'orecchio e in mano il telefonino che compulsa continuamente. Magrissimo, si guarda sempre attorno. Le tracce degli eritrei sbarcati dalla Diciotti e che hanno lasciato Rocca di Papa sono labili, ma basta farsi un giro vicino alla stazione Termini di Roma, dove gravita una nutrita comunità del Corno d'Africa, per trovare Abraham, 25 anni: «Voglio solo andare in Germania dai miei parenti». Gli eritrei in fuga si sono dispersi nella Capitale, forse sono già in viaggio verso il nord...