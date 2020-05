LA DECISIONE

BRUXELLES La Bce è pronta a rafforzare e prolungare oltre fine 2020 l'arsenale antirecessione, il bazooka da 750 miliardi di euro per comprare titoli pubblici (per lo più) e privati sui mercati, sostenendo governi e imprese per evitare uno sconquasso finanziario ed economico. È stato questo il messaggio da Francoforte al termine della riunione dei governatori, annunciato da una Christine Lagarde molto attenta a consolidare ulteriormente il profilo di una banca centrale che continuerà a essere il vero, potente ombrello federale per riparare l'Eurozona da un disastro economico. Facendo quando sarà necessario per l'integrità della zona euro. Non a caso, ha scandito: «Non tollereremo rischi di frammentazione dei mercati da nord a sud, da ovest a est, in tutti i settori e in tutte le giurisdizioni. Abbiamo usato la flessibilità necessaria e continueremo a farlo, credetemi», rispondendo alla domanda se la Bce sta facendo abbastanza per l'Italia, al centro delle preoccupazioni per l'aumento imponente del già alto debito pubblico.

LA REAZIONE

Le Borse sono state però deluse; lo spread dei titoli decennali italiani si è attestato poco sotto la soglia dei 240 punti contro 228 punti giovedì. Male poi tutte le Borse Ue, con Piazza Affari che ha perso il 2%. C'è chi aspettava un aumento del volume del bazooka, di 500 miliardi. O addirittura l'indicazione che non ci saranno limiti, mentre altre banche centrali stanno accelerando la loro già veloce andatura. Anzi, altri osservatori si aspettavano un paracadute ancora più ampio e protettivo.

Lagarde ha solo indicato che la Bce «è del tutto preparata ad aumentare le dimensioni» e a estendere la durata, siamo più determinati che mai».

Qualcuno giudica questa posizione quasi attendista. Sta di fatto che è stata scelta la strada di rafforzare le misure per aumentare l'afflusso di liquidità alle banche nel momento in cui viene certificata una caduta del pil nella zona euro a -3,8% nel primo trimestre, minimo storico. Con la certezza che nel secondo trimestre sarà peggio, che quest'anno la caduta del pil sarà fra il 5% e il 12% e che la normalizzazione richiederà anni. I tassi ufficiali di riferimento restano invariati. «Vogliamo assicurare che ci sia molta liquidità e lo faremo in qualunque paese abbia bisogno di beneficiare della nostra determinazione», ha detto Lagarde. Un ruolo centrale lo avrà la nuova serie di 7 operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemia (i cosiddetti Peltro, pandemic emergency longer-term refinancing operations) da maggio con scadenze tra luglio e settembre 2021 con un tasso di interesse inferiore di 0,25% rispetto a quello medio sulle operazioni di rifinanziamento principali. Ma sono state decise altre facilitazioni per le banche per incentivarle a usare gli strumenti Bce, come la decisione di ridurre il tasso alle aste dei prestiti triennali (Tltro III) fra giugno 2020 e giugno 2021 fino a 50 punti base al di sotto il tasso di interesse medio sui depositi, relativo alle principali operazioni di rifinanziamento prevalenti nello stesso periodo. Ciò significa che i tassi potranno scendere fino a -1%. Si tratta prestiti a tassi agevolati che la Bce concede alle banche per spingerle a stimolare l'economia. Secondo alcuni calcoli le banche potrebbero guadagnare 3 miliardi. Poi la conferma: «Se necessario la Bce è pronta a fornire ulteriore liquidità».

Lagarde ha indicato che «il consiglio direttivo non ha discusso della possibilità di acquistare juke bond nell'ambito del quantitative easing». Si tratta dei titoli spazzatura considerati a rischio. Forse anche questo ha deluso i mercati. La settimana scorsa la Bce ha deciso di accettare titoli del genere come garanzia, una prima assoluta. L'altro giorno l'agenzia di rating Fitch ha tagliato la valutazione sul debito italiano portandola a un grado di distanza dal livello dei titoli spazzatura. In ogni caso, Lagarde ha ricordato che la Bce ha già aperto all'acquisto di titoli pubblici greci che sono sotto cosiddetto livello di investimento. Infine il lato della risposta dei governi alla crisi. Bene le tre reti di sicurezza per lavoratori, imprese e stati, il pacchetto europeo che vale 540 miliardi, ma occorrono ancora «ulteriori sforzi forti e tempestivi per sostenere la ripresa». La Bce aspetta che nasca il Recovery Fund.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA