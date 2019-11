La battaglia sull'acciaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTESAMILANO Perquisizioni e sequestri negli uffici di Milano e Taranto di Arcelor Mittal, nuovi interrogatori e il sospetto che il tracollo dell'ex Ilva sia in realtà una «crisi pilotata». Gli indizi, secondo i magistrati milanesi, ci sono tutti: nel giro di un anno le perdite della società sono raddoppiate, il magazzino da 500 milioni è vuoto e il gruppo annuncia la rescissione del contratto. «Forse pensavano di venire in Romania, con il costo del lavoro a zero e la possibilità di agire al di fuori delle regole. Hanno scoperto che...