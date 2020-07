IL RETROSCENA

ROMA Una giornata di duri scontri, specie con l'olandese Mark Rutte, che non molla e pretende che sia il Consiglio a votare all'unanimità i piani di riforma nazionali. Un diritto di veto che non solo rende complicato l'accesso al Recovery fund, ma rischia di cambiare il dna dell'Unione europea visto che sfilerebbe alla Commissione l'ultima parola. Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Grecia però non ci stanno, anche se il muro più alto lo costruisce Giuseppe Conte attaccando direttamente il premier olandese e la politica fiscale dell'Aja sostenendo che occorre affrontare «una volta per tutte» quei «surplus commerciali e i dumping fiscali» che minano la Ue per poter finalmente competere «ad armi pari».

I PASSI

Insieme all'Olanda, che sembra aver preso nelle riunioni il posto della Gran Bretagna, ma più defilati gli austriaci, i danesi e gli svedesi. Tutti Paesi che potrebbero uscire dal vertice con rebates (restituzioni) più alte del passato. «Negoziato più complicato del previsto», sostiene il premier in una pausa serale della maratona negoziale. Eppure dalla sera precedenti molti passi sono stati fatti e alcuni anche molto favorevoli per l'Italia e i paesi più colpiti dalla pandemia. L'ammontare del Recovery, nella proposta portata sul tavolo dal presidente del Consiglio Charles Michel, resta di 750 miliardi anche se con una diversa distribuzione tra sussidi e prestiti. Ciò che però piace al nostra Paese è la possibilità di retrodatare le richieste al primo febbraio potendo quindi inserire parte delle risorse che sono state già spese per affrontare le conseguenze economiche prodotte dalla pandemia. L'Italia otterrebbe una cifra complessiva che si aggira comunque attorno ai 170 miliardi.

Ma se sulle quantità l'intesa è apparsa vicina sin dalla mattinata di ieri, sulla governance del Recovery le scintille si sono sviluppate per tutta la giornata di ieri, malgrado la notte trascorsa al bar dell'albero di Conte con Angela Merkel e Emmanuel Macron. Conte non può accettare la linea olandese che pretende assegnare ad un singolo Stato il potere di bloccare l'erogazione dei fondi a un Paese che non attui le riforme indicate nelle raccomandazioni. Il presidente del Consiglio va all'attacco nelle riunioni plenarie sostenendo che l'Italia difende la Commissione e i suoi poteri che la proposta Rutte intende consegnare al Consiglio europeo.

La messa in discussione, nel bilancio pluriennale dell'aumento dei rimborsi molto cari agli olandesi che nelle ultime due proposte di mediazione sono addirittura aumentati.

Rutte replica chiedendo all'Italia la riforma delle pensioni - l'abolizione di Quota 100 - e del mercato del lavoro. «Noi - ribatte Conte - abbiamo deciso di affrontare, di nostra iniziativa, un percorso di riforme che ci consentano di correre ma pretenderemo una seria politica fiscale comune, per competere ad armi pari». L'affondo sui paradisi fiscali arriva forse un po' fuori tempo massimo, ma tocca un nervo scoperto. «L'Italia su questo farà la sua battaglia», sostiene il presidente del Consiglio.

Rutte però resiste, anche perché si è fatto dare un mandato parlamentare che ogni tanto sventola. Senza contare che Rutte è in piena campagna elettorale e punta al quarto mandato mentre il sovranista Wilders, alleato di Matteo Salvini, lo attende al varco.

La risposta dell'Italia alla seconda proposta i Michel prevede che sui piani di Recovery decida il Consiglio, come chiede l'Olanda, ma a maggioranza qualificata. In questo modo peserebbero di più i grandi Stati e Olanda o Austria da sole non basterebbero, visto che sono due pesi leggeri dell'Unione. Negli uffici della delegazione italiana si intrecciano gli incontri. Prima la von der Leye, poi Merkel, Macron e Michel. L'accordo sembra ad un passo, ma poichè tutto si tiene a Bruxelles, non si può dire di aver chiuso se prima non si è concluso ogni aspetto. L'ambiguità creativa dei funzionari sarà ancora una volta decisiva per arrivare alla meta che Conte deve raggiungere senza scoprire gli altri fronti. L'Italia ha bisogno di risorse subito, e non nel 2021. Ma al tempo stesso la variegata maggioranza che governa il Paese non reggerebbe condizionalità troppo stringenti. Chiudere bene l'accordo permetterebbe di avere le risorse per affrontare un autunno che si annuncia caldissimo senza dover ricorrere al Mes che però potrebbe rivelarsi con minore condizionalità del Recovery fund.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

