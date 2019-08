LA BATTAGLIA LONGARONE (BL) Lo aveva detto, autodenunciandosi alla Procura della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIALONGARONE (BL) Lo aveva detto, autodenunciandosi alla Procura della Repubblica di Belluno. Ieri ha mantenuto: Anas non è passata sui suoi terreni. Giovanni Battista Protti, proprietario della terra che costeggia la statale 51 a Faè di Longarone, nel Bellunese, sta combattendo per salvare il sagrato della vecchia chiesa, spazzata via dall'onda assassina del disastro del Vajont. Ieri Protti, nato a Longarone, ma che vive e lavora a Padova, ha sistemato una palizzata a protezione delle sue proprietà. Davanti ha messo una sedia dove...