LA BATTAGLIA

L'avanzata delle truppe del generale ribelle Khalifa Haftar si è attestata nei pressi del villaggio di Abugrein, a circa 115 chilometri da Misurata. Il sedicente Esercito Nazionale Libico (LNA) sta cercando di aprire una via di rifornimento sicura che colleghi la città di Bani Walid con il fronte di Tripoli. L'obbiettivo è quello di stringere d'assedio la città di Misurata. Un compito arduo e molto rischioso, visto il precedente disastroso tentativo delle truppe di Gheddafi nel 2011. Ma in quel caso c'era la Nato a fornire copertura aerea ai ribelli. Oggi entrambi gli schieramenti dispongono di mezzi aerei e droni da combattimento. Il Capo di stato maggiore della marina legata al parlamento di Tobruk ha avvisato agenzie marittime e compagnie di navigazione che le navi dirette ai porti di Misurata e al Khoms d'ora in poi saranno considerate un obbiettivo legittimo per l'LNA.

Intanto i media legati al generale Haftar, riportano anche la notizia che tre soldati turchi sarebbero rimasti uccisi e sei feriti durante i combattimenti. I corpi senza vita, riferisce un tweet di Libya Review, sarebbero stati trasferiti all'aeroporto di Misurata, mentre i feriti all'ospedale di Nalut, località che è a circa seicento chilometri di distanza. Una notizia che non trova al momento conferme ufficiali da parte turca e nessun'altra fonte o agenzia la cita. Molto probabilmente è la solita nebbia di propaganda e disinformazione che diverse fonti di informazione legate al generale Haftar, sia ufficiale che non ufficiali, diffondono quasi quotidianamente.

GLI SCONTRI

Si continua a combattere anche a sud della capitale. Il canale ufficiale dell'operazione «Vulcano di Rabbia» del Governo di Accordo Nazionale (GNA) ha annunciato rinforzi diretti dalle zone centrali di Tripoli verso la periferia sud. Haftar intanto risponde con un no alla proposta di tregua di Putin ed Erdogan ma sa anche che sono i russi, suoi principali alleati, tra i veri decision maker del conflitto libico. Una doppia pressione di Egitto e Russia potrebbe fermare a breve l'aspirazione di vittoria del generale.

LA RISPOSTA

Le forze del GNA nel frattempo cercano di effettuare una difficile controffensiva verso est. Ma il morale è basso dopo la sconfitta di Sirte. Le piazze di Misurata e Tripoli intanto, dopo la preghiera del venerdì si sono riempite di migliaia di manifestanti che hanno protestato contro le milizie armate del generale Haftar e contro i suoi alleati, Egitto ed Emirati. Drammatica la situazione di migranti e civili: «Ci sono oltre 217mila sfollati nel Paese, bambini, donne, uomini in condizioni di rischio estremo e noi non riusciamo ad avere accesso a tutte le zone della Libia», dice Jean Paul Cavalieri, capo missione per l'Unhcr nel Paese, in un'intervista rilasciata a un quotidiano italiano. Don Mussie Zerai, presidente di Habeisha, sacerdote di riferimento per i migranti che tentano di arrivare in Italia, e che in passato è anche stato candidato al Premio Nobel per la Pace, racconta di una accorata richiesta di aiuto arrivata da uno dei centri di detenzione di migranti: «Siamo circa seicentocinquanta persone, donne e uomini di diverse nazionalità, di cui quattrocento eritrei ed etiopi, viviamo costantemente nella paura, perché sentiamo continuamente spari nelle vicinanze, e noi chiusi qui, senza protezione, senza vie di fuga in caso di attacco, rischiamo la vita».

Cristiano Tinazzi

