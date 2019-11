La battaglia dell'Ilva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Il premier Giuseppe Conte ha convocato per le prossime ore i parlamentari ribelli M5S che hanno fatto cadere lo scudo giudiziario per l'Ilva. Il presidente del Consiglio sta delineando la sua strategia per piegarli e tentare di trovare un accordo con il colosso franco-indiano.La trincea dei ribelli del resto rischia di ricalcare le orme di quella della Tav, quando il Movimento - ad agosto - si ritrovò sconfitto in Aula e con il sì del Senato alla Torino-Lione. Non sarà facile, per il capo del governo, impegnato in una doppia...