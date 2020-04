LA DISCUSSIONE

ROMA Gli scienziati del Comitato tecnico scientifico (CTS) frenano il governo che tentava una complicata mediazione con task force, regioni e comuni per concordare una linea unitaria sulle riaperture che evitasse prese di posizioni isolate. E in questa confusione generale, si inserisce lo stop di Frecciarossa e Italo alla proposta formulata, ieri pomeriggio, dalla task force per conto di esecutivo e CTS di ulteriori paletti all'Alta Velocità: oltre a un load factor del 50%, fermate chiuse a Piacenza e Reggio Emilia. Non solo, ma per evitare che nelle stazioni possano incrociarsi i passeggeri che salgono con quelli che scendono, si vorrebbe delimitare i percorsi con tutte le conseguenza pratiche.

C'è chi al tavolo del confronto ha detto «siamo tornati ai tempi dei guelfi e ghibellini» rifacendosi alle divergenze milanesi tra Giuseppe Sala e Attilio Fontana. «Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza», hanno spiegato ieri sera fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro tra Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza, Paola Pisano, Paola De Micheli, il capo della task force Vittorio Colao e gli scienziati. «Un programma che integri una gestione organizzata e coordinata delle attività industriali, della logistica, dei trasporti e che tenga sotto controllo la curva epidemiologica nella prospettiva di un controllo della sua risalita senza che si torni ad affrontare situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere» .

Palazzo Chigi usa diplomazia per ricucire le posizioni dopo l'altolà degli scienziati in vista della consultazione con le Regioni e comuni. Come ha spiegato due giorni fa Walter Ricciardi, consulente del Ministero della salute e membro dell'esecutivo OMS,, se le riaperture non saranno oculate e prudenti, a scacchiera geografica, si rischia una seconda ondata in autunno o addirittura in estate perchè i trasporti pubblici potrebbero diventare trasmissione dei contagi. Il nodo trasporti resta centrale perché da esso dipende la riaperture delle fabbriche nonostante queste possano osservare tutte le regole di sicurezza.

Comunque la fase 2 è ancora in alto mare tra spinte localistiche a riprendere le attività e tentativo del governo di imbastire una coerenza con gli enti territoriali in un quadro dominato dalle tensioni tra M5S e Pd. In più ci sono anche alcuni comuni, come appunto Milano che potrebbero muoversi diversamente dalla propria regione. E senza un accordo generale, potrebbero tornare in bilico anche le riaperture, da lunedì 27, delle attività meccaniche, moda e meccatroniche che sembravano acquisite.

Per gli scienziati Perugia, Campobasso, Potenza, Matera, Catanzaro, Palermo, Ragusa, Cagliari potrebbero avviare già oggi o domani la fase 2 con la riapertura di bar, ristoranti, negozi, palestre, parrucchieri, mantenendo le misure di sicurezza standard (mascherine, distanza, guanti). Roma, Napoli, Bari a ruota, con una fase 2 parziale, ma facendo attenzione alla mobilità relativa ai mezzi pubblici, dove vanno adottate le accortezze per scongiurare gli assembramenti, come le prenotazioni via app.

La Lombardia, invece, deve rinviare la rimessa in azione. L'indice Ro è a 1,2-1,3, un livello che viene considerato ancora preoccupante a causa di una accelerata velocità di diffusione dei contagi. Nessuna riapertura dove invece a Milano il sindaco vorrebbe ripartire dopo aver detto di tenere chiuso mentre il presidente della regione adesso frena mentre giorni fa voleva fare fughe in avanti.

La difficoltà paventata dagli uomini della task force è invece quella che tenere ferma la Lombardia che è il motore del pil gravemente penalizzato, potrebbe compromettere una ripresa degli indici economici di benessere del paese. Lo stesso presidente in pectore di Confindustria Carlo Bonomi spinge in tal senso interpretando le richieste di tanti imprenditori. Preoccupa anche la situazione contagi delle Marche.

Il gruppo di Colao inizialmente favorevole a una fase 2 uguale per tutti, difronte alle resistenze scientifiche, frena. Oggi è in calendario un'altra riunione allargata nella quale si spera di riavvicinare le posizioni. «La notte potrebbe portare consiglio» dicono dalla task force.

