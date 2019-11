«La Basilica ferita, veneziani in lacrime e nessuno si muove»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA/ 1VENEZIA Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, ieri si è svegliato presto per raggiungere la Basilica, che aveva appena vissuto la sua notte più buia. Completamente sommersa dall'acqua, a livelli che non si vedevano dal 1966. «Il patriarca Francesco Moraglia mi ha telefonato alle 7. Era preoccupatissimo. Ci siamo dati appuntamento in Basilica, e ci siamo trovati qui, ancora con l'acqua alta nel nartece e la cripta sommersa, con le pompe in funzione. Nella zona più bassa della cripta l'acqua ha raggiunto...