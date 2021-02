IL VIAGGIO

Nonostante il Pd, «che ha mandato a processo Matteo Salvini». E sebbene proprio il loro leader, durante le consultazioni, abbia parlato «perfino del ponte sullo Stretto e non dell'autonomia». Ecco, pur considerando tutto questo, i leghisti (o lighisti) contano su Mario Draghi per vincere «la madre di tutte le battaglie».

LA RESPONSABILITÀ

Quante volte era stata evocata questa immagine alla castagnata di Gaiarine, là dove lo Zaiastan trevigiano va a confinare con il Friuli e ad invidiarne la specialità, tradizionale ritrovo leghista d'inizio autunno. Prima del Covid, certo: adesso è tutto diverso e anche la pazienza non è più quella di allora. Conferma il segretario Bepi Fantuz; «Qui il tema è tanto sentito. Per questo i militanti hanno apprezzato molto l'incontro fra Draghi e Salvini. Con il suo 78% di consensi, evidentemente Luca Zaia gli ha fatto capire cosa vuole il territorio: concretezza. Anche l'appello del presidente Sergio Mattarella è stato molto forte ed è entrato nei cuori della gente: la responsabilità deve stare sopra di tutto. Certo, non sarà facile tenere insieme la compagine, però ora il pallino lo ha in mano la Lega, visti i numeri che ha fra Camera e Senato. Quindi i nostri parlamentari non hanno più alibi: torniamo al governo e portiamo a casa la riforma».

Più facile a dirsi che a farsi, ma ci spera pure Paolo Luciani, numero uno della sezione di Belluno: «Da bellunese prima che da veneto, mi auguro che sia la volta buona. Da parte nostra vedo la voglia di collaborare, Salvini ha detto che non porrà veti per bene del Paese. Certamente in giro sento un po' di paura per un governo tecnico, ricordando quello del 2011, ma i due Mario mi sembrano completamente diversi: Monti venne chiamato a fare tagli pesanti, mentre Draghi dovrà decidere come spendere i soldi del Recovery Fund. Ecco, il Conte Bis li avrebbe usati per un altro bonus monopattino, mentre la Lega può dare garanzia di efficienza visto che governa i territori più produttivi del Paese».

LA MEDIAZIONE

Ma come potrà essere la coabitazione con gli ex alleati pentastellati e gli eterni avversari dem? Risponde il veneziano Alessio Vian, segretario della sezione di Salzano: «Per quanto riguarda quelli del Partito Democratico, penso sia un problema più loro che nostro: noi non mettiamo pregiudiziali su nessuno. Quanto al Movimento 5 Stelle, personalmente li trovo abbastanza incompetenti, ma confido nella capacità di mediazione di Draghi. Piuttosto mi ha un po' stupito sentire il nostro segretario Salvini citare a più riprese il ponte sullo Stretto e non l'autonomia: d'accordo, le opere pubbliche servono a rimettere in moto l'economia, ma quella è un'opera dibattuta, mentre l'autonomia dev'essere al primo posto sulla nostra agenda».

Ma come rimarca il padovano Massimiliano Bertazzolo, a capo della sezione di Albignasego, la politica è anche questo: «Compromesso. Lo so bene, perché nella Lega ci sono più favorevoli che contrari all'ingresso nel governo, mentre io preferirei stare fuori che dentro: dobbiamo convivere con la sinistra e con i Cinquestelle, ci rendiamo conto? Però accetto quello che viene deciso dal partito. Chiedo solo che Salvini si impegni sull'autonomia, anche se l'ho visto in tivù e non gliel'ho sentita nominare. Il rischio sennò in Veneto è di perdere i consensi e magari di vederli migrare verso Fratelli d'Italia».

SUL CUORE

Sensibile agli umori della base, Zaia prova a difendere la dimenticanza di Salvini: «Quando si parla a braccio, può succedere, per cui non me la sento di mettere in croce il segretario perché ha citato questo e non ha menzionato quello. Comunque penso che Matteo l'autonomia ce l'abbia nel cuore, come dicevo io a Umberto Bossi, quando mi rimproverava perché non tenevo il fazzoletto sul taschino. Era solo perché il verde è un colore difficile da abbinare...».

Angela Pederiva

