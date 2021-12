L'INDAGINE

PORDENONE Preparati, efficienti rapidi: organizzavano i loro colpi durate le trasferte dal loro Paese che duravano una decina di giorni, prestando attenzione anche ai dettagli più piccoli e seguendo uno schema che si ripeteva furto dopo furto. E che alla fine li ha traditi, consegnandoli nelle mani della Polizia di Stato di Pordenone. Cinque cittadini albanesi, tre uomini e due donne, sono stati arrestati da agenti della Squadra Mobile per una lunga serie di colpi (almeno quattordici) ai danni dei punti vendita H&M, dai quali sparivano capi d'abbigliamento, in tutto il territorio nazionale. Arresti e fermi richiesti dalla Procura pordenonese e già convalidati dal gip, tanto che i cinque sono stati rinchiusi nelle carceri di Padova, Verona e Venezia.

L'INIZIO

Le indagine della Mobile pordenonese sono cominciate a settembre, quando uno degli avvocati del famoso marchio di abbigliamento aveva denunciato una serie di furti di vestiti, giacche, maglie, pantaloni e cappotti nel punto vendita di Gran Fiume, a Fiume Veneto, nell'immediata periferia del capoluogo provinciale. La Procura ha avviato subito un'indagine utilizzando itercettazioni telefoniche e analisi del traffico di cella. Sistemi che hanno permesso agli investigatori di accertare che sì, esisteva una banda, un sodalizio criminale, così viene descritto, composto da cinque cittadini albanesi tutti dediti al trasfertismo delittuoso. Un gruppo affiatato che arrivava in Italia dall'Albania e vi soggiornava per una decina di giorni, muovendosi con auto prese a noleggio grazie alle quali raggiungeva i vari punti vendita H&M. E, una volta all'interno, arraffavano quanti più capi di abbigliamento potevano - bottino di migliaia di euro - che nascondevano dentro alcuni carrelli della spesa sui quali avevano installato dei dispositivi antitaccheggio. Poi, terminati gli acquisti, se ne tornavano in Albania con il loro carico di merce rubata.

LA TECNICA

La Procura contesta al quintetto almeno quattordici furti messi a segno nei punti vendita H&M del Friuli Venezia Giulia e del Veneto tra settembre e dicembre di qest'anno. La banda agiva secondo una tecnica consolidata: le due donne entravano nel negozi, sfilavano i capi d'abbigliamento dalle grucce e li nascondevano tra gli scaffali. Poi toccava a due uomini che, una volta all'interno, occultavano i vestiti nei carrelli della spesa. Il quinto componente rimaneva all'esterno a fare da palo, pronto ad allertare i compagni nel caso in cui avesse visto arrivare le forze dell'ordine. Bastava loro un'ora: in sessanta minuti mettevano a segno il colpo e se ne andavano.

GLI ARRESTI

I fermi dei cinque albanesi sono stati eseguiti nel pomeriggio di giovedì scorso nel centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. I tre uomoni sono stati sorpresi da agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone all'interno del punto vendita H&M e sono stati arrestati in flagranza di reato, come pure le due donne. Le perquisizioni hanno permesso di ritrovare oltre 350 capi di abbigliamento, di varie taglie e misure per un valore di oltre 8mila euro: tutti avevano ancora la targhetta attaccata ed erano il bottino di altri furti messi a segno dalla banda nei giorni precedenti.

R.P.

