La 15enne ha inventato lo stupro: «Volevo più attenzione dal mio fidanzato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOLZANO Lo scorso 6 maggio aveva raccontato di essere stata aggredita da due persone di colore e di essere stata violentata da uno dei due mentre passava in bicicletta nei pressi della confluenza del fiume Talvera con l'Isarco, a Bolzano. Ma a distanza di quasi due mesi dalla denuncia, la ragazza, 15 anni, si è rimangiata tutto. Nessuna violenza sessuale. Nessuna aggressione. Nessuno straniero violento. Solo una storia inventata per attirare l'attenzione del proprio fidanzato. Lo ha confessato la stessa giovane agli inquirenti, che in questi...