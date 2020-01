L'UXORICIDIO

CATANIA Un 92enne, Salvatore Plumari, ha ferito mortalmente con colpi di bastone la moglie, Concetta Di Pasquale, di 78 anni. L'aggressione è avvenuta, pare per futili motivi, il 3 gennaio scorso, nella loro casa di Mascali, ma la donna è deceduta due giorni dopo nel Policlinico di Catania dove era stata ricoverata per fratture multiple. La coppia è originaria di Regalbuto (Enna), ma da anni si era trasferita nel comune della riviera ionica del Catanese.

MALMENATA PER 50 ANNI

Al comandante della locale stazione dei carabinieri, dopo i soccorsi, la vittima ancora vigile e presente a se stessa ha confidato di «essere stata malmenata dal marito per oltre cinquant'anni, nonostante non avesse mai voluto denunciarlo». Secondo quanto hanno appreso i carabinieri, la lite tra marito e moglie sarebbe scaturita per banali motivi: lui le aveva chiesto di potare i rami di alcuni limoni nel giardino della loro villetta, e lei non l'aveva fatto. E per questo l'avrebbe picchiata ripetutamente con un lungo bastone. A tentare di soccorrerla per primi sono stati vicini allarmati dalle urla provenienti da casa Plumari e dalla richieste di aiuto che arrivavano dalla donna. Sono stati alcuni di loro a entrare nella villetta della coppia e a cercare di convincere l'uomo a porre fine all'aggressione. Ma con esito negativo.

