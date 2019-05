«L'utilità del voto a +Europa? Con noi al 4 per cento, meno seggi ai sovranisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È capolista a Nordest, ma sta girando l'Italia in lungo e in largo, dal Piemonte alla Lombardia fino alla Puglia. L'obiettivo: sostenere i candidati alle elezioni amministrative («Mi sembra giusto spendermi anche per gli altri») e, soprattutto, far capire agli elettori che per Bruxelles un voto alla lista +Europa Italia in Comune non è un voto sprecato. «Anzi, è un voto utilissimo», dice Federico Pizzarotti, 45 anni, sindaco di Parma rieletto alla grande dopo lo strappo con il M5s, ora in lizza per Bruxelles con la lista messa assieme...