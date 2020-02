IL CASO

LONDRA Si chiama Steve Walsh e, secondo le sue stesse parole, è «perfettamente guarito» dal coronavirus. Solo che di ritorno da un viaggio di lavoro a Singapore, Walsh, andando a sciare in una località francese, in Alta Savoia, ha inavvertitamente infettato altre undici persone, di cui cinque si trovano ancora in Francia, una a Maiorca, in Spagna, e cinque in Inghilterra. Tra queste ultime c'è un medico della mutua a Brighton, dove lo studio in cui lavora è stato momentaneamente chiuso per precauzione.

Il commerciante Walsh, residente a Hove, nell'East Sussex e ricoverato al Guy's Hospital di Londra, ha raccontato di essere stato a una conferenza a Singapore e di aver chiamato il suo medico dopo aver scoperto di essere stato a contatto con un caso confermato di coronavirus. «Mi è stato consigliato di andare in una stanza isolata dell'ospedale, sebbene non avessi sintomi, dopodiché mi sono auto-isolato a casa seguendo le indicazioni», ha raccontato. «Quando la diagnosi è stata confermata, sono stato inviato in un'unità di isolamento in ospedale, dove rimango, e per precauzione anche alla mia famiglia è stato chiesto di isolarsi», ha aggiunto, ringraziando i medici e gli amici, dicendosi vicino con il pensiero alle persone che ha inavvertitamente infettato ma chiedendo ai «media di rispettare la privacy» sua e della sua famiglia in una situazione di psicosi e di caccia all'untore.

Ma per una situazione gestita bene, ce n'è un'altra potenzialmente più esplosiva per le autorità britanniche e riguarda un carcere dell'Oxfordshire, dove due detenuti sono stati sottoposti a esami medici per verificare la possibilità che siano stati contagiati dopo che uno dei due è svenuto e l'altro ha sviluppato una febbre. Il primo era stato trasferito a gennaio da un carcere della Thailandia, secondo paese dopo la Cina ad aver denunciato casi di coronavirus e dove sono state colpite finora 33 persone.

Il carcere di Bullingdon, presso Bicester, ha una capienza di 1.114 reclusi, e l'intera ala in cui si trovano i due uomini verrà isolata per le prossime 72 ore.

