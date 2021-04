Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'UNIVERSITÀPADOVA «Non è il tempo delle polemiche». Con queste parole il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, prende le distanze dallo scontro tra la Regione e il microbiologo Andrea Crisanti. A seguito di una segnalazione di Azienda Zero, lo scienziato è indagato dalla Procura di Padova per l'ipotesi di diffamazione ai danni della sanità veneta.L'ateneo patavino ha fatto sapere che in situazioni simili non è prevista...